"Весна" азербайджанских художников (ФОТО)

2017-03-30 23:15 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В галерее имени Ваджии Самедовой (Выставочный салон Союза художников Азербайджана) в Баку состоялось открытие выставки под названием "Весна" ("Bahar"), сообщает Trend Life.

Экспозиция организована министерством культуры и туризма и Союзом художников Азербайджана (СХА). Мероприятие привлекло большую аудиторию, среди которой были известные деятели культуры и искусства, представители творческой молодежи.

В своем выступлении на мероприятии председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов поприветствовал собравшихся и подчеркнул, что сегодня СХА подводит итоги "Недели изобразительного искусства" ("Təsviri sənət həftəsi"), которая стартовала 24 марта. Задачи данной выставки – продлить атмосферу праздника Новруз, а также, подарить посетителям экспозиции прекрасное настроение и позитивные эмоции.

Отметим, что работы, представленные на выставке выполнены в различных жанрах и отражают различные темы. Наряду с произведениями известных азербайджанских мастеров кисти, здесь экспонируются работы молодых художников.

По словам народного художника Азербайджана Арифа Гусейнова, экспозиция направлена на демонстрацию работ художников, а также ознакомлению широкой общественности с их творчеством. Все представленные на выставке работы отбирал выставочный комитет.

Как отметил художник, в экспозицию вошли новые работы мастеров кисти, и этот факт придал им стимул для творчества.

(Автор: Джани Бабаева)