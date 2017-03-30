Боевики ИГ взяли на себя ответственность за теракт с 35 погибшими в Дамаске

2017-03-30 23:22 | www.apa.az | 4

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракты в Дамаске. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер.

"Исламское государство"* в четверг взяло на себя ответственность за два нападения террористов-смертников… в Дамаске 15 марта", — говорится в сообщении агентства.

В среду 15 марта террорист-смертник подорвал себя у входа во Дворец правосудия в Дамаске при попытке охраны остановить его. По последним данным, погибли 35 человек, еще от 45 до 60 получили ранения.