Порошенко поручил Генштабу прекратить огонь в Донбассе
2017-03-30 23:29 | www.oxu.az | 5
Президент Украины Петр Порошенко дал поручение Генштабу и министру обороны прекратить огонь в Донбассе с 1 апреля.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко в Twitter.
Президент дав усі необхідні команди Генеральному штабу і міністру оборони щодо режиму припинення вогню з 1 квітня. pic.twitter.com/Ur4pyRCk9I— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 30 марта 2017 г.
При этом сам Порошенко, который находится с рабочим визитом на Мальте, высказал сомнения в том, что сепаратисты будут соблюдать достигнутую договоренность о перемирии.
В среду контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля.