Порошенко поручил Генштабу прекратить огонь в Донбассе

2017-03-30 23:29 | www.oxu.az | 5

Президент Украины Петр Порошенко дал поручение Генштабу и министру обороны прекратить огонь в Донбассе с 1 апреля.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко в Twitter.

Президент дав усі необхідні команди Генеральному штабу і міністру оборони щодо режиму припинення вогню з 1 квітня. pic.twitter.com/Ur4pyRCk9I — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 30 марта 2017 г.

При этом сам Порошенко, который находится с рабочим визитом на Мальте, высказал сомнения в том, что сепаратисты будут соблюдать достигнутую договоренность о перемирии.

В среду контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля.

С.Б.

