В Габале мужчина убил супругу

2017-03-30 23:41 | www.apa.az | 2

В Габалинском районе совершено убийство. Как сообщает местное бюро АПА, инцидент зарегистрирован в селе Беюк Пирели. Житель села Агабабаев Васиф Акиф оглу 1982 г.р. на почве ревности закатил скандал с супругой Агабабаевой Афет Гасановой 1985 г.р. В ходе конфликта В.Агабабаев нанес несколько ножевых ранений жене. От полученных ран женщина скончалась на месте происшествия.

В.Агабабаев задержан.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело.