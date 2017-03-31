Транспортный коридор "Юг-Запад" рассчитан на грузоперевозки по маршруту ЕС-Индия - Джавид Гурбанов

2017-03-31 00:14 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В среду в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" состоялась встреча с делегацией во главе с председателем правления АО "Украинская железная дорога" Балчуном Войцехом, сообщает пресс-служба ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

На встрече глава ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов сообщил, что завершилась прокладка железной дороги, протяженностью 8,3 километра, от станции Астара до государственной границы Ирана, и завершилось строительство железнодорожного моста над рекой Астарачай.

Глава ЗАО также рассказал о транспортном коридоре "Юг-Запад". По его словам, данный

транспортный коридор позволит осуществлять перевозку грузов между ЕС и Индией.

Гурбанов отметил, что согласно предварительным оценкам, транспортировка грузов из ЕС в Индию и обратно через Иран, Азербайджан, Грузию и Украину займет семь дней.

Затем состоялось обсуждение вопросов развития двухстороннего сотрудничества между железнодорожниками Азербайджана и Украины.

Балчун Войцех отметил, что Украина для увеличения товарооборота с Азербайджаном заинтересована в Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ).

Гости также ознакомились с условиями, созданными на железнодорожном вокзале в Баку после реконструкции.

Затем состоялась встреча в трехстороннем формате с участием заместителя председателя АО "Грузинская железная дорога" Алекси Николашвили.

В конце встречи был подписан протокол о намерениях между железнодорожниками Азербайджана, Украины и Грузии.