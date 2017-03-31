В Бангладеше затонул второй за неделю паром

2017-03-31 01:07 | www.trend.az | 4

Паром затонул на реке Мегна в центральной части Бангладеш, погибли как минимум три человека, десять считаются пропавшими без вести. Об этом сообщила полиция округа Сонаргаон, передает ТАСС.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел около 16:00 по местному времени. Паром, на котором находилось более 40 пассажиров, перевернулся из-за перегруза в условиях сильного волнения. Большинство людей, находившихся на борту, смогли самостоятельно выбраться из воды, поскольку судно находилось недалеко от берега.

Этот инцидент стал уже вторым с начала недели: во вторник, 28 марта, затонул паром на реке Пангучи в южной части Бангладеш. По данным полиции, были обнаружены тела 14 погибших, 13 человек до сих пор считаются пропавшими.