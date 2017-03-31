Постпред США при ООН: уход Асада больше не является приоритетом США в Сирии

2017-03-31 01:56 | www.apa.az | 3

Уход президента Сирии Башара Асада больше не является приоритетом США в отношении этой страны. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, такое заявление постпреда США при ООН Никки Хейли в четверг процитировало агентство Рейтер.

"Нашим приоритетом больше не является цель убрать Асада", — сказала Хейли небольшой группе журналистов. "Наш приоритет — реально понять, что делать, с кем мы должны работать, чтобы изменить жизнь народа Сирии", — приводит слова Хейли агентство.

"Концентрироваться на Асаде так, как предыдущая администрация, мы не можем", — сказала она.