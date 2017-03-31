НАТО приветствует диалог Анкары и Вашингтона по борьбе с ИГ

2017-03-31 02:16 | www.trend.az | 3

НАТО приветствует тот факт, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили в Анкаре меры борьбы с террористической организацией ИГ, передаеь Анадолу.

«Я приветствую тот факт, что два союзника по НАТО - Турция и США обсуждают то, как лучшим образом бороться с ИГ и ведут переговоры о разных вариантах стабилизации ситуации на севере Сирии», - сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя переговоры глав внешнеполитических ведомств Турции и США.

Он напомнил, что НАТО не принимает прямого участия в операциях на севере Сирии, но оказывает поддержку международной коалиции по борьбе с ИГ, в частности направив самолеты, оборудованные системой радиолокационного обнаружения AWACS.

Генсек НАТО напомнил, что 31 марта пройдет встреча глав МИД стран-участниц Североатлантического альянса, которая будет посвящена обсуждению путей адаптации НАТО к изменяющимся условиям безопасности.

«Участники встречи вновь подтвердят жизненно важную связь между Европой и Северной Америкой»,- подчеркнул он.

Столтенберг коснулся авиаудара ВВС коалиции по Мосулу, в результате которого погибли 200 гражданских лиц.

По его словам, расследование продолжается и следует дождаться итогов этого расследования.

Турция на встрече глав МИД стран НАТО 31 марта будет представлять Мевлют Чавушоглу.