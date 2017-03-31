FETÖ'nün 'ışık evlerine' yönelik operasyon: 14 gözaltı
2017-03-31 02:46 | www.trend.az | 1
Sivas merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "ışık evleri" yapılanmasına yönelik operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün "ışık evleri"ne yönelik 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 14'ü yakalandı. Polis, adreslerinde bulunamayan 14 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelilerden 2'sinin FETÖ/PDY kapsamında tutuklu olduğu belirtildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin Sivas'a getirilecekleri öğrenildi.
Kaynak: AA