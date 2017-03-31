Хакеры взломали фейсбук Олланда

2017-03-31 02:59 | www.apa.az | 3

Неизвестные хакеры получили доступ к официальной странице президента Франции Франсуа Олланда и разместили на странице приглашение на «вечеринку по случаю отставки». Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает BFM TV.

Согласно объявлению, вечеринка должна была пройти 7 мая в Елисейском дворце. Пост провисел не более часа, после чего был удален. Тем не менее пользователи растиражировали его скриншоты в соцсетях.

В администрации французского президента инцидент пока не прокомментировали. Телеканал отмечает, что аналогичный взлом произошел в 2011 году — тогда жертвой хакеров также стал президент страны Николя Саркози.