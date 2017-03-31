На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1

2017-03-31 04:14 | www.apa.az | 3

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в районе залива Озерной на восточном побережье Камчатки. Как передает АПА, об этом сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Эпицентр находился на глубине около 40 км в 76 км северо-восточнее поселка Усть-Камчатск. Энергетический класс землетрясения составил 13,1

По данным краевого главка МЧС, подземные толчки ощущались в двух населенных пунктах: поселках Ключи и Усть-Камчатск – силой до 3-4 баллов. В настоявшее время спасатели обследуют здания на предмет разрушений. По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате землетрясения нет.