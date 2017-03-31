Трамп: Встреча с Си Цзиньпином будет "очень сложной"

2017-03-31 04:32 | www.apa.az | 3

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином будет "очень сложной".

"Встреча с Китаем на следующей неделе будет очень сложной в том, что мы больше не можем иметь огромный торговый дефицит и потерю рабочих мест. Американские компании должны быть готовы искать другие альтернативы". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Трамп в микроблоге Twitter.

Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно критиковал Китай за его валютную и экономическую политику, которая, по словам Трампа, невыгодна американским производителям.

Трамп и Си Цзиньпин проведут встречу в резиденции Трампа в Мар-о-Ларго (штат Флорида) 6-7 апреля. Как ранее сообщал Белый дом, лидеры стран обсудят вопросы, связанные с международной безопасностью и двусторонними отношениями.