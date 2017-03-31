США и Дания будут вместе обеспечивать безопасность на Балтике и в Арктике

2017-03-31 04:55 | www.apa.az | 3

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен условились продолжать действовать вместе с союзниками и партнерами в целях обеспечения безопасности на Балтике и в Арктике.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила по итогам состоявшихся в четверг в Вашингтоне переговоров лидеров двух государств пресс-служба Белого дома. Она распространила совместное заявление американской и датской сторон.

Президент и премьер выразили общее желание видеть НАТО готовой к "отражению угроз XXI века". В связи с этим Трамп призвал Расмуссена добиваться того, чтобы Дания начала тратить на оборону по меньшей мере 2% ВВП, о чем ранее условились члены Североатлантического альянса. Премьер в ответ подтвердил "намерение добиваться существенного увеличения расходов на военные нужды в предстоящие годы".

На встрече Трамп и Расмуссен также обменялись мнениями о ситуации в Афганистане и подчеркнули необходимость дальнейшей активной борьбы против террористической группировки "Исламское государство".

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