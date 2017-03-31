Чили вызвала своего посла в Каракасе

2017-03-31 05:33 | www.trend.az | 1

Правительство Чили вызвало посла республики в Карасе для консультаций в связи с обострением политического кризиса в Венесуэле. Об этом сообщил в четверг министр иностранных дел Чили Эральдо Муньос, передает ТАСС.

"Было принято решение немедленно вызвать нашего посла, чтобы он проинформировал нас об обострении ситуации в Венесуэле. Посол Чили в Венесуэле будет в нашей стране завтра (сегодня мск - прим. ТАСС)", - сказал он.

По его словам, решение чилийских властей свидетельствует о "крайней степени обеспокоенности событиями, происходящими в Боливарианской Республике". "Параллельно мы проводим консультации с другими дружественными странами региона, чтобы подготовить заявление, в котором могут быть указаны решения, которые мы можем принять вместе", - добавил Муньос.

Свою озабоченность также выразила президент Чили Мишель Бачелет. "Ситуация в Венесуэле вызывает серьезное беспокойство. Мы в Латинской Америке должны защищать демократическое сосуществование в наших странах", - написала она на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Ранее Верховный суд Венесуэлы наделил президента страны Николаса Мадуро возможностью действовать фактически в обход парламента, а также объявил о том, что берет на себя полномочия высшего законодательного органа до тех пор, пока будет сохраняться "ситуация неуважения" по отношению к судебной власти.

Она заключается в том, что Национальная ассамблея не выполнила требование Верховного суда о признании недействительным избрания депутатов от штата Амасонас в декабре 2015 года. Тогда судебный орган принял соответствующее решение из-за нарушений, выявленных в процессе голосования.