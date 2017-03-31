Израиль одобрил строительство нового поселения на Западном берегу

2017-03-31 06:05 | www.apa.az | 5

Военно-политический кабинет Израиля единогласно одобрил строительство первого за много лет еврейского поселения на Западном берегу реки Иордан. Как передает Vesti.Az со ссылкой на Газета.ру, об этом говорится на странице премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в фейсбуке.

«Военно-политический кабинет, возглавляемый премьер-министром Биньямином Нетаньяху, единогласно одобрил создание нового поселения для жителей [форпоста] Амона, в районе долины Шилох», — говорится в сообщении.

Как отмечается, планируется построить порядка 2 тыс. домов.

По данным газеты Haaretz, которая пообщалась с неназванным высокопоставленным источником в Белом доме, Нетаньяху пошел на подобный шаг до того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп публично выразил обеспокоенность касательно этой проблемы.

Тем не менее в феврале сообщалось, что Трамп попросил Нетаньяху воздержаться с поселенческой активностью.