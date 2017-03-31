США и Дания будут вместе обеспечивать безопасность в Арктике

2017-03-31 06:37 | www.trend.az | 4

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен условились продолжать действовать вместе с союзниками и партнерами в целях обеспечения безопасности на Балтике и в Арктике. Об этом сообщила по итогам состоявшихся в четверг в Вашингтоне переговоров лидеров двух государств пресс-служба Белого дома. Она распространила совместное заявление американской и датской сторон, передает ТАСС.

"Президент и премьер-министр согласились продолжать использовать как рычаг влияния наши двусторонние связи и отношения с союзниками и партнерами, чтобы поддерживать безопасность и стабильность в регионе Балтийского моря и в Арктике", - говорится в документе.

Президент и премьер выразили общее желание видеть НАТО готовой к "отражению угроз XXI века". В связи с этим Трамп призвал Расмуссена добиваться того, чтобы Дания начала тратить на оборону по меньшей мере 2% ВВП, о чем ранее условились члены Североатлантического альянса. Премьер в ответ подтвердил "намерение добиваться существенного увеличения расходов на военные нужды в предстоящие годы".

Не далее как 17 марта Расмуссен признал, что правительство Дании не сможет увеличить оборонные расходы страны до 2% от ВВП к 2024 году. "При текущем уровне потребления мы не сможем в оговоренный период достичь двухпроцентного показателя", - сказал глава правительства.

На нынешней встрече Трамп и Расмуссен также обменялись мнениями о ситуации в Афганистане и подчеркнули необходимость дальнейшей активной борьбы против запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство".