В Ашхабаде пройдет форум Энергетической Хартии

2017-03-31 06:51 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде 30-31 мая 2017 года состоится форум Энергетической Хартии, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.



Заседания в этом году проходят под председательством Туркменистана в конференции Энергетической Хартии.



Форум будет проходить под названием: «На пути к многостороннему рамочному соглашению по транзиту энергоресурсов» с целью проведения дискуссий о роли транзита в глобальной энергетической безопасности и устойчивого развития.



В мероприятии примут участие государственные должностные лица, представители международных организаций, промышленного сектора и научных учреждений для обсуждения практических, правовых и регулятивных аспектов транзита энергоресурсов, в том числе природного газа, нефти и электроэнергии.



31 мая 2017 года с участием представителей средств массовой информации состоится международный энергетический медиа-форум, говорится в информации.



Один из ключевых аспектов стратегии Туркменистана - диверсификация, расширение географии экспорта природного газа, создание многовекторной газотранспортной системы.



В числе приоритетов обозначено и международно-правовое регулирование транзита энергоносителей.



Ранее сообщалось, что официальный Ашхабад предложил в рамках ООН приступить к выработке универсальных механизмов, которые обеспечивали бы надежное и безопасное функционирование международной энергетической инфраструктуры с учетом интересов как стран-производителей, так транзитеров и потребителей газа.



Туркменистан является одним из ключевых игроков на газовом рынке в Каспийском регионе и Центральной Азии. На данном этапе, потребителями туркменского природного топлива являются Китай и Иран.



По запасам природного газа Туркменистан занимает четвертое место в мире и ищет новые рынки в Европе и Азии.



(Автор: Гусейн Гасанов)

