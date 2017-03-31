Туркменистан изучает опыт работы морских портов

2017-03-31 06:56 | www.trend.az | 4

АШХАБАД / Trend/ - Турецкая компания Gap Inşaat Yatirim ve Diş Ticaret A.Ş организовала в марте для сотрудников ряда министерств и ведомств Туркменистана ознакомительную поездку для изучения деятельности морских портов Турции и Европы, говорится в пресс-релизе туркменской Гостаможни.



Программа включала посещение таких портов как, Мерсин и Хайдарпаша в Турции, Констанца в Румынии, Росток в Германии и Триеста в Италии.



Gap Inşaat с 2013 года ведет строительство международного морского порта в городе Туркменбаши.



Реализация проекта обеспечит создание более 2500 рабочих мест. Ежегодная пропускная способность порта составит 17-18 миллионов тонн. Вместе с ранее действующим портом, этот показатель составит 25-26 миллионов тонн.



Стоимость проекта, по разным оценкам - 1,5- 2 миллиарда долларов США.



Проект нового порта в Туркменбаши предусматривает строительство паромного, пассажирского и контейнерного терминалов.



В комплекс войдут общий погрузочный терминал, терминал сыпучих грузов, терминал полипропилена, а также судостроительный и судоремонтный заводы. Будут сооружена также автодорога с эстакадными развязками, проложены железнодорожные пути.



Общая площадь многофункционального порта составит более 1 миллиона 400 тысяч квадратных метров. Общая протяженность причальной линии составит 3 тысячи 800 метров.



Проект разработан в соответствии с международным стандартом «Зелёный порт» (Green port).



Международный паромный и пассажирский порт сможет обслуживать 300 тысяч пассажиров и 75 тысяч трейлеров в год. Контейнерный терминал имеет среднегодовую мощность 400 тысяч TEU.



Мультимодальный логопарк будет осуществлять комплекс услуг по хранению и комбинированной обработке контейнерных грузов, доставленных авиа-, авто- и железнодорожным транспортом, обеспечивая их перегрузку на водный транспорт и обратно.



"С вводом в эксплуатацию морского порта, призванного стать основными «морскими воротами» региона Центральноазиатского региона, появятся большие возможности для отправки грузов, поступающих в Туркменбаши по маршруту Шелкового пути из стран Азии и Тихого океана, далее – в страны Европы через порты России, Азербайджана и Ирана",- отмечало ранее в своем комментарии информагентство Туркмен довлет хабарлары.



(Автор: Гусейн Гасанов)

