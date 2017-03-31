Трамп распорядится определить причины торгового дефицита США

2017-03-31 07:42 | www.trend.az | 4

Президент США Дональд Трамп подпишет в пятницу указ, который предписывает министерствам и ведомствам в 90-дневный срок определить основные причины торгового дефицита страны, сообщил журналистам министр торговли США Уилбур Росс, передает РИА Новости.

"Одним из основных вопросов расследования будет то, насколько наш двусторонний дефицит с той или иной страной является следствием мошенничества или иного неподобающего поведения", — сказал Росс. "США сейчас имеют наиболее низкие пошлины и самые низкие торговые барьеры, не связанные с пошлинами, чем какая-либо другая развитая страна… Другие страны больше занимаются протекционизмом, чем мы", — добавил он.

Кроме того, по его словам, впервые предстоит определить, до какой степени торговый дефицит является следствием соглашений о свободной торговле, не давших США прогнозируемых выгод. Росс также добавил, что будут рассмотрены такие возможные причины, как манипулирование валютным курсом, накладываемые ВТО ограничения на торговую политику США и "ассиметричные торговые барьеры" других стран.

Он напомнил, что крупнейший торговый дефицит у США сейчас зафиксирован с Китаем — 347 миллиардов долларов в 2016 финансовом году. Далее следуют с большим отрывом Япония (69 миллиардов), Германия (65 миллиардов), Мексика (63 миллиарда) и ряд других стран. "Это не значит, что все, кто оказался в списке, делают что-то плохое", — уточнил Росс. Он напомнил, что значительная часть торгового дефицита проистекает из закупок иностранной нефти, кроме того, во многих странах производство дешевле, чем в США.

"Хотите верьте, хотите — нет, но на протяжении всех лет и срока действия торговых соглашений и иных обязательств никогда не было систематического анализа (проблемы — ред.)", — пояснил Росс.

"Это будет первый системный анализ… На его основании будут приниматься решения, которые будут базироваться на установленных фактах, а не на теориях", — добавил он. Росс не исключил действий США в торговой политике и до подготовки доклада.

Трамп в ходе предвыборной кампании обещал пересмотреть торговые соглашения США с другими странами, если выяснится, что они не приносят выгоды американским производителям и работникам.