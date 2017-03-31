Erdoğan'dan Halisdemir ailesine taziye telefonu

2017-03-31 08:05 | www.trend.az | 1

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in annesi Fadimana Halisdemir'in vefat haberinin ardından merhumenin eşi Hasan Hüseyin Halisdemir'i telefonla aradı.

Erdoğan, telefon görüşmesinde Fadimana Halisdemir'in vefatından derin üzüntü duyduğunu belirterek, merhumeye Allah'tan rahmet dileğinde bulundu.

Halisdemir ailesinin acılarını tüm kalbiyle paylaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumenin eşi, oğulları ve yakınlarına sabır ve metanet diledi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da Twitter hesabından, "Şehidimiz, kahramanımız Ömer Halisdemir'in kıymetli valideleri Fadimana Halisdemir mübarek kandil günü Hakk'a yürüdü. Allah rahmet eylesin." ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Şehidimiz Ömer Halisdemir'i bir kahraman olarak yetiştiren kıymetli annesi Fadimana Halisdemir, Hakk'a yürüdü. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci general Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'de yaşayan 69 yaşındaki annesi Fadimana Halisdemir, evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmış, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halisdemir ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in annesinin vefatı nedeniyle Halisdemir ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, anne Fadimana Halisdemir'in vefatının ardından Halisdemir ailesine başsağlığı dileklerini telgrafla da iletti.

Kaynak: AA