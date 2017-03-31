Более 115 стран участвуют в диалоге о запрете ядерного оружия в ООН

2017-03-31 08:25 | www.trend.az | 4

Более 115 государств принимают участие в переговорах по конвенции о запрещении ядерного оружия, начавшихся на этой неделе в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом заявила в четверг журналистам председатель конференции, постоянный представитель Коста-Рики при всемирной организации Элейн Уайт Гомес. Она подтвердила, что в обсуждение не вовлечена ни одна из ядерных держав, передает ТАСС.

"Число стран, участвующих в переговорах, превышает 115", - сказала дипломат, добавив, что в дискуссии также участвуют более 220 представителей неправительственных организаций. По ее словам, участники форума решили все процедурные вопросы и приступили к предметному обсуждению будущей конвенции, в том числе ее "ключевых принципов и целей", преамбулы и основных положений постановляющей части.

Как сообщила Гомес, поступило много предложений насчет положений, касающихся запрета на приобретение, разработку, производство, испытания, обладание, использование и угрозы использования ядерного оружия. Также обсуждались вопросы, связанные с развертыванием и транспортировкой оружия, отметила председатель конференции. В целом, подчеркнула она, ведется "активный и конструктивный обмен" мнениями.