Голкипер «Байера» Бернд Лено попал в шорт-лист «Реала»

2017-03-31 08:34 | www.oxu.az | 3

Голкипер «Байера» Бернд Лено является одной из приоритетных задач на трансферном рынке для «Реала» в летнюю кампанию, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Kicker.

К варианту с 25-летним немцем в Мадриде пришли после того, как бельгийский кипер Челси Тибо Куртуа, на приобретение которого летом рассчитывали в Реале, дал понять, что не хочет покидать клуб.

Таким образом, на сегодняшний день «Реал» рассматривает варианты укрепления голкиперской позиции за счет Давида Де Хеа из «Манчестер Юнайтед», Джанлуиджи Доннаруммы из «Милан»а и Бернда Лено из Байера.

При этом немецкого голкипера на фоне его испанского и итальянского коллеги выгодно отличает цена, за которую его, вероятно, удастся подписать. Ожидается, что на трансфер Лено хватит около 20 миллионов евро, в то время как Де Хеа и Доннарумма оцениваются своими клубами значительно дороже.

В нынешнем сезоне Лено провел 25 матчей в Бундеслиге, а 26 марта провел первый официальный поединок в составе сборной Германии, которая обыграла Азербайджан (4:1) в рамках отбора на чемпионат мира-2018.

A.C.

