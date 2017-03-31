В Израиле одобрили строительство почти 2 тыс. домов на Западном берегу Иордана

2017-03-31 08:49 | www.oxu.az | 3

Военно-политический кабинет Израиля единогласно одобрил строительство первого за многие годы еврейского поселения на Западном берегу реки Иордан.

Об этом говорится на странице премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в Facebook, передает Oxu.Az со ссылкой на Report.

«Военно-политический кабинет, возглавляемый премьер-министром Биньямином Нетаньяху, единогласно одобрил создание нового поселения для жителей Амона, в районе долины Шилох», — говорится в сообщении.

Как отмечается, планируется построить около двух тыс. домов.

A.C.

