SpaceX впервые повторно запустила Falcon 9 в космос

2017-03-31 09:32 | www.oxu.az | 3

Компания Илона Маска SpaceX совершила первый в истории успешный повторный запуск ракеты-носителя Falcon 9 в космос, что, по мнению многих экспертов, является значительным рубежом в истории освоения космоса, передает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

Первая ступень Falcon 9 через девять минут после запуска успешно приземлилась на плавучую платформу “Of Course I Still Love You” в Атлантическом океане. Она уже летала в космос 11 месяцев назад.

Цель миссии - доказать на практике возможность многократного использования первых ступеней ракет-носителей, что в перспективе, по прогнозу специалистов, должно сильно удешевить полеты в космос.

Предыдущий пуск ракеты состоялся в конце февраля. Тогда Falcon 9 успешно вывела на орбиту непилотируемый грузовой корабль модели Dragon.

Пуск был отложен на сутки из-за технических неполадок, которые пришлось устранять прямо на старте.

В ходе создания Falcon 9 и отработки старта и посадки ракеты на платформу произошло три неудачи.

В сентябре произошла крупная авария. Тогда ракета-носитель взорвалась во время тестового запуска на мысе Канаверал в штате Флорида.

Авария произошла при подготовке к испытанию, во время заправки топлива.

Н.О.