Цепная авария в Баку: 2 погибших, 4 раненых – ФОТО

2017-03-31 09:39 | www.oxu.az | 3

На территории Ясамальского района Баку произошла цепная авария.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, на улице Джафара Джаббарлы ехавший на высокой скорости Mercedes столкнулся с другими двумя автомобилями этой марки.

В результате два человека погибли, еще 4 были ранены. Одним из погибших стал виновник аварии, Салман Биннатли, 1992 года рождения, а другим – стоявший на обочине пешеход Эльчин Агаев, 1983 года рождения.

В ходе аварии пассажиры совершившего аварию автомобиля Ахмед Музаффаров, 1991 года рождения, Амрах Алиев, 1995 года рождения, Анар Фейзуллаев, 1994 года рождения, а также некто Анар получили телесные повреждения различной степени тяжести. Последний отделался лишь легкими травмами и отпущен домой. Состояние получившего тяжелую черепно-мозговую травму Ахмеда Музаффарова критическое.

Э.А.

