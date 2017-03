"Neftçi" - "Qarabağ" oyununun icmalı (VİDEO)

2017-03-31 09:45 | www.trend.az | 1

Bakı. Trend:

Ötən gün Azərbaycan Kubokunda yarımfinal mərhələsinin ilk oyunları keçirilib.

Trend-in məlumatına görə, "Qarabağ"ı qəbul edən "Neftçi" 0:2 hesabı ilə məğlub olub.

Qollar: 13' Muarem Muarem, 28' Dino Ndlovu

Oyunun videoicmalı: