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Официальный курс маната к мировым валютам на 31 марта (версия 2)

2017-03-31 09:50 | www.trend.az | 3

Добавлены курсы валют (первая версия опубликована в 09:30)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 31 марта установлен на уровне 1,7244 и 1,8407 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют и драгметаллов

31.03.2017

1 доллар США

1 USD

1.7244

1 евро

1 EUR

1.8407

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3181

1 аргентинский песо

1 ARS

0.1118

100 белорусских рублей

100 BYR

0.9221

1 бразильский реал

1 BRL

0.5476

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4695

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1275

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.154

1 чешская крона

1 CZK

0.0678

1 чилийский песо

1 CLP

0.26

1 китайский юань

1 CNY

0.25

1 датская крона

1 DKK

0.2475

1 грузинский лари

1 GEL

0.7047

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2219

1 индийская рупия

1 INR

0.0266

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1517

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0129

100 иранских риалов

100 IRR

0.0046

1 шведская крона

1 SEK

0.1927

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7222

1 израильский шекель

1 ILS

0.4748

1 канадский доллар

1 CAD

1.2925

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6593

1 казахский тенге

1 KZT

0.0055

1 киргизский сом

1 KGS

0.0251

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1143

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.3896

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0923

1 молдавская лея

1 MDL

0.0887

1 египетский фунт

1 EGP

0.0945

1 норвежская крона

1 NOK

0.2009

100 узбекских сомов

100 UZS

0.048

1 польский злотый

1 PLN

0.437

1 российский рубль

1 RUB

0.0307

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2334

1 саудовский риал

1 SAR

0.4598

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.345

1 турецкая лира

1 TRY

0.472

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0568

1 таджикский сомони

1 TJS

0.2078

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4934

1 украинская гривна

1 UAH

0.0639

100 японских иен

100 JPY

1.5385

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2041

Золото (1 унция)

1 XAU

2153.4307

Серебро (1 унция)

1 XAG

31.0909

Платина (1 унция)

1 XPT

1645.0776

Палладий (1 унция)

1 XPD

1372.6224

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