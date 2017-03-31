Родители 16 лет удерживали дочь взаперти в наказание за беременность
2017-03-31 09:56 | www.oxu.az | 3
Бразильские полицейские освободили женщину, которая провела в заточении 16 лет.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life.ru, об этом пишет Daily Mirror
В комнате размером три квадратных метра Марию Лусиа закрыли собственные родители после того, как узнали о её беременности.
Ребёнка, появившегося на свет, отец и брат бразильянки отдали на воспитание другой семье. Известно, что в комнате, где жила 36-летняя Лусиа, не было туалета и освещения. Спала женщина на полу.
В полицию о заложнице сообщил неизвестный. Правоохранительные органы уже задержали родителей женщины.
Н.О.