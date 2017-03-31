Родители 16 лет удерживали дочь взаперти в наказание за беременность

2017-03-31 09:56 | www.oxu.az | 3

Бразильские полицейские освободили женщину, которая провела в заточении 16 лет.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life.ru, об этом пишет Daily Mirror

В комнате размером три квадратных метра Марию Лусиа закрыли собственные родители после того, как узнали о её беременности.

Ребёнка, появившегося на свет, отец и брат бразильянки отдали на воспитание другой семье. Известно, что в комнате, где жила 36-летняя Лусиа, не было туалета и освещения. Спала женщина на полу.

В полицию о заложнице сообщил неизвестный. Правоохранительные органы уже задержали родителей женщины.

Н.О.