ВС Армении нарушили режим прекращения огня 128 раз за сутки

2017-03-31 10:00 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 128 раз, сообщает в пятницу министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Шаваршаван, Барекамаван Ноемберянского, Айгеовит, Паравакар Иджеванского, Айгедзор, Чинари Бердского и на безымянных высотах на территории Красносельского районов Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Ферехли, Гаймаглы, Бала Джафарли и на безымянных высотах Газахского района, Мунджуглу, Агбулаг, Коханеби Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Юсифджанлы, Баш Гервенд, Шихлар, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территориях Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Джебраильского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.