В Баку почтят память Азада Алиева

2017-03-31 10:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) 31 марта в 19.00 состоится мероприятие, посвященное памяти заслуженного деятеля искусств, профессора, дирижера Азада Алиева, сообщили Trend Life в пресс-службе БМА

В рамках мероприятия известные музыканты, коллеги дирижера поделятся воспоминаниями и расскажут о творческом пути Азада Алиева.

Азад Сабир оглы Алиев родился 29 марта 1951 года в Баку. В 1974 году окончил Азербайджанскую государственную консерваторию (ныне – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) по классу фортепиано, в 1980 - по специальности вокала. В 1972-1980 годах являлся главным звукорежиссером Дворца "Республика" (ныне Дворец Гейдара Алиева). С 1980 года - заместитель директора Сумгайытского училища. Создал первый камерный оркестр училища. В 1974-1982 годах работал концертмейстером на кафедре струнных инструментов, с 1992 года - директор оперной студии и преподаватель кафедры оперной подготовки Бакинской музыкальной академии. Параллельно с педагогической деятельностью вел концертно-исполнительскую деятельность. Азад Алиев свою дирижерскую деятельность начинал многочисленными выступлениями со студенческим камерным оркестром. С 2000 года - второй дирижер Государственного симфонического оркестра радио и телевидения имени Ниязи. С 2001 года - второй дирижер Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли. С 2006 года - художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра имени Ниязи Азербайджанского телевидения и радио.

Более 20 студентов-вокалистов по оперной подготовке стали народными и заслуженными артистами Азербайджана, солистами Государственного академического театра оперы и балета.

Азад Алиев скончался 30 марта 2014 года.

(Автор: Джани Бабаева)