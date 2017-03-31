Режим прекращения огня был нарушен 128 раз

2017-03-31 10:11 | www.apa.az | 3

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 128 раз.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, армяне с позиций, расположенных в селах Шаваршаван, Барекамаван Ноемберянского района, Айгеовит, Паравакар Иджеванского района, Айгедзор, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Ферехли, Гаймаглы, Бала Джафарли и на безымянных высотах Газахского района, Мунджуглу, Агбулаг, Коханеби Товузского района и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.



Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Юсифджанлы, Баш Гервенд, Шыхлар, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Джабраилского районов.