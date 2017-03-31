США больше не хотят свергать Башара Асада
2017-03-31 10:09 | www.oxu.az | 3
Смещение Башара Асада с поста президента Сирии больше не является главной целью американской политики в этой стране.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на BBC, об этом заявила представитель США в ООН.
Никки Хейли сказала, что главным приоритетом для американцев станет поиск возможностей изменения жизни сирийцев к лучшему.
По ее словам, именно такая политика будет проводиться при президенте Дональде Трампе, тогда как Барак Обама как раз намеревался добиться смещения Асада.
По мнению аналитиков, хотя позиции Асада в Сирии и ослабели в какой-то момент, сейчас он выглядит более уверенным, поскольку обеспечил себе поддержку со стороны России, особенно военную.
Н.О.