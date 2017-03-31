В WhatsApp появился новый вирус

2017-03-31 10:15 | www.oxu.az | 3

В мессенджере WhatsApp появился вирус.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на actualnews.org, хакеры разработали вирус, способный похищать фотографии, видеозаписи, пароли и прочую важную информацию прямо с аккаунтов. Несколько людей уже оказались жертвами компьютерных мошенников. Так, с неизвестного номера приходит сообщение о якобы выигранном в случайном розыгрыше призе. Как только жертвы открывают сообщение, вирус начинает действовать.

Служба информационной безопасности WhatsApp работает над устранением неполадок. В ближайшее время сервис заработает в привычном режиме.

У.А.

