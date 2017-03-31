В Пентагоне объяснили учения с «русскими» статистами

2017-03-31 10:26 | www.oxu.az | 3

Учения американских войск на полигоне Хоэнфельс в Баварии, в которых планируют задействовать «русскоговорящих статистов», не являются подготовкой к каким-либо действиям.

Как передает Oxu.Az, об этом РИА Новости заявил официальный представитель Совместного многонационального центра по подготовке военнослужащих в Германии капитан Сухопутных сил США Крис Брэдли.

«В нашем центре мы стараемся готовить военнослужащих наиболее близкими к реальности способами, чтобы гарантировать, что они смогут действовать во многих различных ситуациях», - уточнил Брэдли. Он добавил, что «эти сценарии нацелены на то, чтобы американские солдаты и союзники были готовы решать весь спектр проблем, с которыми они могут столкнуться в мире».

Представитель американской армии в Германии Ули Геллерманн также заявил, что задача учений состоит «в подготовке войск наиболее реалистичным путем». «Наша цель заключается в том, чтобы видеть, как все, кто здесь тренируется, выполняют свои основные задачи наилучшим возможным образом. Это включает возможность четко общаться с гражданским и военным персоналом из разных стран», - отметил он.

30 марта сообщалось, что немецкое кадровое агентство Optronic HR GmbH, сотрудничающее с НАТО и Вооруженными силами США, начало поиск актеров на роль русских для учений в Баварии. Статисты, которым предстоит изображать мирное население, должны носить специальные жилеты с инфракрасными датчиками, с помощью которых можно подсчитать, сколько гражданских погибли или пострадали в ходе боевых действий.

Н.О.