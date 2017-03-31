Французский художник начал высиживать куриные яйца – ФОТО

2017-03-31 10:37 | www.oxu.az | 3

Французский художник-акционист Абрахам Пуаншеваль (Abraham Poincheval) притворился курицей и стал высиживать яйца в парижском музее «Токийский дворец».

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на русскую службу ВВС.

«В общем, я стану курицей», - объяснил свою акцию Пуаншеваль. По его словам, он хочет понять, что чувствует птица при высиживании птенцов. Художник предполагает, что на это у него уйдет от 21 до 26 дней.

44-летний Пуаншеваль назвал свой перформанс «Яйцо». Он закрылся в стеклянном виварии в музее, закутавшись в изолирующее одеяло для поддержание высокой температуры тела. Посетители «Токийского дворца» могут наблюдать за тем, как француз высиживает десять куриных яиц, расположенных в специальном углублении стула.

2 марта Пуаншеваль завершил акцию, в рамках которой провел семь дней внутри полого камня. В 2014 году художник провел 13 дней внутри чучела медведя. При этом он питался червями и насекомыми.

A.C.

