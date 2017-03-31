Газовый госконцерн Туркменистана закупит оборудование и трубы

2017-03-31 10:45 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Госконцерн Туркменгаз объявляет тендер на закупку общезаводского и электротехнического оборудования, труб и металлопродукции.



Вам предлагается подать заявку (от оффшорных компаний заявки не принимаются) с указанием полного названия участника, его правового статуса, страны регистрации и реквизитов.



Кроме того, следует получить спецификацию лотов, технические требования и основные условия контракта.

Получить счет на оплату средств, в размере 500 (пятьсот) долларов США или эквивалент в манатах (без учета НДС и банковских затрат) на один лот за участие в тендере на безвозмездной основе;



Тендерные предложения принимаются до 12 часов - 15.05.2017 года, по местному времени.



Адрес электронной почты: turkmengaz@online.tm

Заявку направлять по адресу: г.Ашгабат 1939, проспект Арчабиль 56, 13 этаж ГК "Туркменгаз".



Телефоны для справок: (+99312) 40- 37-45(факс), 40-37-39,40-37-40, 40-37-41, 40-37-42



(Автор: Гусейн Гасанов)