Иран создал новый порт на Каспии

2017-03-31 10:49 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Хасан Рухани 30 марта принял участие в церемонии открытия нового Каспийского портового комплекса, расположенного в Свободной зоне Анзали, сообщает IRINN TV.

Новый порт будет иметь 22 причала и два волнолома общей протяженностью 5100 метров, а его мощность по перевалке грузов планируется довести до 15 миллионов тонн после завершения всех работ.

Каспийский портовый комплекс третьего поколения оснащен современными технологиями и системой морских коммуникаций, а также большой прилегающей территорией, которая может обеспечивать логистические услуги, такие как складирование, переработка и распределение товаров и продуктов, создание и расширение морских отраслей, таких как судостроение и другие виды деятельности, которые могут принести дополнительную ценность для продуктов.

(Автор: Эльмира Таривердиева)