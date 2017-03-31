Таможенники Азербайджана предотвратили контрабанду из Грузии

2017-03-31 10:45 | www.apa.az | 3

Таможенные органы Азербайджана предотвратили контрабанду из Грузии крупных партий сигарет иностранного производства.

Как сообщили АПА-Экономикс в Государственном таможенном комитете (ГТК), сотрудники Товузского таможенного управления в зоне контроля импорта таможенного поста «Сыныг Керпю» в принадлежащем гражданину Азербайджана автомобиле марки Toyota Mark-2 обнаружили 48 тыс. сигарет марки Dubao, не имеющих азербайджанских акцизных марок. Правонарушитель пытался ввезти сигареты контрабандным путем на территорию Азербайджана из Грузии.

Кроме того, сотрудниками Товузского таможенного управления в автомобиле другого гражданина Азербайджана были обнаружены 8 тыс. сигарет марки Marlboro и 37 мобильных телефонов, которые тот также пытался завезти контрабандным способом из Грузии.