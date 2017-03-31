С завтрашнего дня организаторы и участники IV Игр Исламской Солидарности смогут приезжать в Азербайджан без визы

2017-03-31 10:56 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, это нашло отражение в подписанном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 2 марта 2017 года распоряжении о некоторых мерах по организации и проведению IV Игр Исламской Солидарности. Согласно распоряжению, иностранцы и лица без гражданства, прошедшие в соответствующем порядке аккредитацию, могут с 1 апреля по 1 июля 2017 года на основании паспорта или других документов для пересечения границы и аккредитационной карты въехать в Азербайджанскую Республику и выехать из Азербайджанской Республики, не получая визы.

Для иностранцев и лиц без гражданства, привлеченных к трудовой деятельности на территории Азербайджанской Республики в связи с организацией и проведением IV Игр Исламской Солидарности и прошедших в соответствующем порядке аккредитацию, получения разрешения на работу не требуется.