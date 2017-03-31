В Джалилабаде на птицеферме обнаружено более 30 конских туш – ФОТО

2017-03-31 10:44 | www.oxu.az | 3

В селе Машлыг Джалилабадского района обнаружены лица, занимавшиеся незаконным забоем и заготовкой конины.

Об этом Oxu.Az сообщили в Госслужбе ветеринарного надзора при министерстве сельского хозяйства.

На основе поступившей информации специалисты службы и сотрудники Главного управления общественной безопасности министерства внутренних дел провели рейд на старой птицеводческой ферме в селе Машлыг Джалилабадского района, принадлежащей Сагифу Аббасову.

В ходе рейда были обнаружены 32 конские туши, не имеющие никаких документов о происхождении и состоянии здоровья на момент убоя, не прошедшие ветеринарный контроль, а также внутренние органы 31 недавно забитого коня (печень, легкие и т.д.). Также в специальной вырытой яме во дворе фермы были обнаружены конские ноги и головы, отделенные от мяса конские скелеты, желудки и кишечник, а также несформированный плод и лошадиная кожа.

В ходе бактериологических исследований в Республиканской ветеринарной лаборатории в образцах данного мяса были обнаружены бактерии (бактерий группы кишечных палочек, золотистый стафилококк).

Биохимическое исследование показало, что все животные были забиты в состоянии агонии или после смерти.

По итогам лабораторных исследований в отношении Сагифа Аббасова будут приняты меры в соответствии с законодательством.

У.А.