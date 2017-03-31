Интернет-рынок Азербайджана составляет 0,4% от общего объема азиатского рынка
2017-03-31 10:52 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Интернет-рынок Азербайджана составляет 0,4 процента от общего объема азиатского рынка, говорится в отчете по числу пользователей глобальной сети, опубликованном организацией международной статистики пользования интернетом (Internet World Stats - IWS).
По данным IWS, уровень проникновения интернета в Азербайджане, по состоянию на 31 марта 2017 года, составляет 75,5 процента, число интернет-пользователей превышает 7,531 миллиона человек.
По уровню проникновения интернет среди населения Азербайджан среди стран Южного Кавказа и Центральной Азии опережает Казахстан, Грузию, Армению, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.
Первенство по числу пользователей среди стран Южного Кавказа и Центральной Азии, указанных в отчете IWS, принадлежит Казахстану, где насчитывается свыше 13,7 миллиона человек.
Согласно отчету, страны Азии составляют 45,2 процента от всех интернет-пользователей в мире. Всего по Азии насчитывается свыше 1,87 миллиарда пользователей глобальной сети.
Показатели по странам Южного Кавказа и Центральной Азии:
|
Страна
|
Интернет-пользователи (31 марта 2017 года)
|
Процент пользователей по отношению к числ. населения
|
Процент пользователей по Азии в процентах
|
Азербайджан
|
7 531 647
|
75,5
|
0,4
|
Казахстан
|
13 236 444
|
73,3
|
0,7
|
Грузия
|
2 411 370
|
60,7
|
0,1
|
Узбекистан
|
15 453 227
|
50,4
|
0,8
|
Кыргызстан
|
2 076 220
|
33,9
|
0,1
|
Таджикистан
|
1 622 924
|
18,3
|
0,1
|
Туркменистан
|
789 151
|
14,3
|
0
|
Всего по Азии
|
1 873 856 654
|
45,2
|
100
(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @h_veliyev