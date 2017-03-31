Интернет-рынок Азербайджана составляет 0,4% от общего объема азиатского рынка

2017-03-31 10:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Интернет-рынок Азербайджана составляет 0,4 процента от общего объема азиатского рынка, говорится в отчете по числу пользователей глобальной сети, опубликованном организацией международной статистики пользования интернетом (Internet World Stats - IWS).

По данным IWS, уровень проникновения интернета в Азербайджане, по состоянию на 31 марта 2017 года, составляет 75,5 процента, число интернет-пользователей превышает 7,531 миллиона человек.

По уровню проникновения интернет среди населения Азербайджан среди стран Южного Кавказа и Центральной Азии опережает Казахстан, Грузию, Армению, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.

Первенство по числу пользователей среди стран Южного Кавказа и Центральной Азии, указанных в отчете IWS, принадлежит Казахстану, где насчитывается свыше 13,7 миллиона человек.

Согласно отчету, страны Азии составляют 45,2 процента от всех интернет-пользователей в мире. Всего по Азии насчитывается свыше 1,87 миллиарда пользователей глобальной сети.

Показатели по странам Южного Кавказа и Центральной Азии:

Страна Интернет-пользователи (31 марта 2017 года) Процент пользователей по отношению к числ. населения Процент пользователей по Азии в процентах Азербайджан 7 531 647 75,5 0,4 Казахстан 13 236 444 73,3 0,7 Грузия 2 411 370 60,7 0,1 Узбекистан 15 453 227 50,4 0,8 Кыргызстан 2 076 220 33,9 0,1 Таджикистан 1 622 924 18,3 0,1 Туркменистан 789 151 14,3 0 Всего по Азии 1 873 856 654 45,2 100

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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