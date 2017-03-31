НАНА: Такой сильный ветер случается раз в 8-10 лет

2017-03-31 11:10 | www.oxu.az | 3

Если прогноз погоды в Азербайджане оправдается, то сегодня и завтра в Баку будет наблюдаться сильный ветер хазри, который станет одним из природных явлений, наблюдаемых раз в 8-10 лет.

Как передает Oxu.Az, об этом Trend сообщил старший научный сотрудник отдела климата и агроклиматологии института географии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) доктор философии по географии Магеррам Гасанов.

По словам М.Гасанова, причиной сильного ветра, который ожидается сегодня и завтра, стало вторжение в Азербайджан воздушных масс, сформировавшихся в Гренландии и Скандинавии.

«Сильный ветер будет дуть не только в Баку и в Абшеронском полуострове. Ветер начнется с западных районов – Газах и Товуз, и будет усиливаться. Сильный ветер будет наблюдаться в Баку и Каспийском море. Скорость ветра несколько превысит норму.

Такой сильный ветер – нетипичное явление для этого времени года. В этот период, то есть в конце марта -начале апреля - обычно наблюдаются осадки, однако такой сильный ветер в этот период случается раз в 8-10 лет».

М.Гасанов отметил, что сильный ветер будет дуть этой ночью. С завтрашнего утра скорость ветра постепенно снизится.

Напомним, что согласно предупреждению министерства экологии и природных ресурсов, 31 марта в Баку и на Абшеронском полуострове будет дуть сильный северо-западный ветер. Температура воздуха по сравнению с прошлыми днями понизится на 3-5 градусов.

Э.А.

