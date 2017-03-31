Британия отменяет законы Евросоюза на своей территории

2017-03-31 11:17 | www.oxu.az | 3

С выходом Британии из Евросоюза тысячи европейских законов и норм, действующих в настоящий момент на территории Британии, должны быть трансформированы в британские законы, передает Oxu.Az cо ссылкой на ВВС.

Министр по переговорам о выходе Британии из ЕС Дэвид Дэвис заявил, что готовящийся закон об отмене европейского законодательства позволит парламенту, а также правительствам Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии аннулировать, изменять и усовершенствовать европейские законы по своему усмотрению.

Этот закон также положит конец юрисдикции Европейского суда на британской территории.

Новый закон положит конец верховенству европейских законов в Британии, что станет реальным воплощением результатов референдума прошлого года.

«Наши законы будут приниматься в Лондоне, Эдинбурге, Кардиффе и Белфасте и толковаться не судьями в Люксембурге, а судьями по всей стране», - заявил Дэвис, выступая в палате общин.

Н.О.