Необходимо пересмотреть некоторые расчеты по проекту AGRI – посол

2017-03-31 11:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Необходимо пересмотреть некоторые расчеты по проекту системы газопроводов AGRI (Azerbaijan-Georgia-Romanian Interconnector), сказал посол Румынии в Грузии Раду Ливиу Хорумба в интервью Georgia Today.

По словам посла, проект AGRI нужно расценивать не только с точки зрения стратегического значения, но и коммерческого интереса.

«На данный момент обсуждения по технико-экономическому обоснованию проекта продолжаются на правительственном уровне», - сказал Хорумба.

Он отметил, что сегодня цены на нефть, к которым привязаны цены на газ, ниже, чем в предыдущие годы. Поэтому некоторые расчеты по AGRI должны быть пересмотрены, чтобы убедиться в осуществимости проекта, добавил посол.

«Нужно следить за происходящими событиями в регионе и очень внимательно оценивать потенциал поставщиков и спрос покупателей», - сказал Хорумба.

Ранее, вице-президент азербайджанской госкомпании SOCAR Сулейман Гасымов сказал, что проект AGRI не умер, но для его реализации необходимо время.

По его словам, этот проект требует больших инвестиций. «Необходимо построить терминал в Грузии, а затем еще один в Румынии. На все это необходимы огромные средства», - сказал Гасымов.

Проект AGRI предполагает транспортировку азербайджанского газа по газопроводам на черноморское побережье Грузии, где этот газ будет сжижаться на специальном терминале, после чего танкерами поставляться на терминал в румынском порту Констанца.

Далее он будет приводиться в газообразное состояние и по имеющейся на территории страны газовой инфраструктуре направляться на удовлетворение потребностей Румынии и других европейских стран.

По предварительным оценкам, реализация проекта обойдется сторонам от 1,2 миллиарда до 4,5 миллиарда евро (в зависимости от мощности терминалов, которая может составить два-восемь миллиардов кубометров газа в год).

Участниками проекта AGRI являются госкомпания SOCAR, Корпорация нефти и газа Грузии, а также компании MVM (Венгрия) и Romgaz (Румыния). В феврале 2011 года стороны создали СП для реализации проекта - SC AGRI LNG Project Company SRL.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)