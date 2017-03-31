Сергей Лавров: «Многие аспекты нагорно-карабахского урегулирования уже согласованы» - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

2017-03-31 11:30 | www.apa.az | 3

Эксклюзивное интервью московского корреспондента АПА с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым

- Сергей Викторович, в этом году исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном. Как Вы оцениваете отношения между двумя странами на нынешнем этапе?

- Дипломатические отношения между нашими государствами действительно были установлены 25 лет назад, и именно этот важный юбилей мы будем отмечать 4 апреля. Однако хорошо известно, что связи между народами России и Азербайджана, без преувеличения, уходят вглубь веков. Сегодня Россия и Азербайджан – стратегические партнеры. В основе нашего сотрудничества – принципы равноправия и добрососедства, многовековые традиции дружбы, общая история и культура. За четверть века нам удалось сохранить и в значительной мере приумножить это наследие с опорой на два фундаментальных документа – Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности от 3 июля 1997 года и Декларацию о дружбе и стратегическом партнерстве от 3 июля 2008 года.

С удовлетворением констатируем, что российско-азербайджанские отношения продолжают поступательно продвигаться по всем направлениям, приобретать новое качество. Трудно переоценить роль в общих усилиях неформального доверительного диалога между главами наших государств. Существенные успехи достигнуты в экономической области – в 2014 году по объему взаимной торговли мы вышли на рекордный уровень в 4 млрд. долл. Затем, правда, сказался негативный эффект колебаний национальных валют. Сейчас активно работаем над активизацией торгово-инвестиционных обменов.

Рассчитываем на максимальное задействование в этих целях потенциала межрегиональных связей, возможностей бизнес-сообществ двух стран. В числе неизменных приоритетов – сотрудничество в гуманитарной сфере с упором на укрепление доставшегося нам в наследство общего культурного и образовательного пространства. В качестве востребованной площадки для обсуждения актуальных проблем развития современного общества утвердился наш совместный проект – Бакинский международный гуманитарный форум под патронатом Президентов России и Азербайджана, получивший широкое признание в мире.

Россия и Азербайджан – не только друзья, но и соседи – и на Кавказе, и на Каспии. Поэтому мы развиваем продуктивный диалог не только на двусторонней основе, но и в рамках многосторонних форматов. В России искренне хотят видеть своего южного соседа стабильным, процветающим, открытым для широкого сотрудничества государством. Убежден, что дальнейшее углубление российско-азербайджанских отношений отвечает коренным интересам наших народов, призвано способствовать упрочению мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе.

- Решение нагорно-карабахского конфликта мирным путем является одним из приоритетов внешней политики России. В прошлом, как и в предыдущие годы, в направлении урегулирования конфликта не было предпринято никаких шагов. Как Вы считаете, в чем причина? Беспокоит ли Россию, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ и самое главное – страну региона, нерешенность этого конфликта?

- Естественно, беспокоит. Для нас небезразлично, что происходит в соседнем с нами регионе. Заинтересованы в том, чтобы там восстановился мир и спокойствие, открылись границы, вернулись беженцы, возобновились торгово-экономические связи. Именно поэтому решение нагорно-карабахского конфликта – в числе наших безусловных внешнеполитических приоритетов. Не могу согласиться с тем, что никаких шагов для урегулирования не было сделано. Карабахская тема постоянно находится в центре внимания международных посредников, предпринимающих как коллективные, так и самостоятельные усилия, направленные на решение данной проблемы. Если говорить о России, то, например, в прошлом году по инициативе Президента В.В.Путина в Санкт-Петербурге прошел трехсторонний саммит, посвященный данному вопросу. Проблематика нагорно-карабахского урегулирования неизменно занимает важное место на встречах В.В.Путина с руководителями Азербайджана и Армении. В частности, она предметно обсуждалась в ходе недавнего визита С.А.Саркисяна в Москву 15 марта. Разумеется, не остаются в стороне руководители внешнеполитических ведомств – содержательный разговор на эту тему состоялся в феврале с министром иностранных дел Армении Э.А.Налбандяном, а в начале марта – с министром иностранных дел Азербайджана Э.М.Мамедъяровым. Следует иметь в виду, что тема нагорно-карабахского урегулирования – очень деликатный сюжет, поэтому детали переговоров носят конфиденциальный характер. Вместе с тем могу сказать, что многие аспекты уже согласованы. Осталось несколько вопросов. Но они самые сложные. К консенсусу пока прийти не удалось. Тем не менее, работа продолжается.

- После апрельских событий в прошлом году мы наблюдали активные посреднические усилия России по урегулированию конфликта мирным путем. Хотя это официально не озвучивалось, в прессе тиражируется информация о наличии «плана Лаврова» по урегулированию конфликта. Был ли такой план? И если был, то какова его судьба?

- Неоднократно публично заявлял, что никакого «плана Лаврова» не существует. В основе идей, которые сейчас обсуждаются, лежат предложения, коллективно выработанные тремя странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Точнее речь идет о положениях, озвученных в совместных заявлениях по нагорно-карабахскому урегулированию президентами России, США и Франции. Они хорошо известны. Не отвергая в целом эту основу, стороны по-разному видят последовательность воплощения в жизнь ее составляющих. О том, чтобы ее поменять или предлагать какие-то новые планы, кардинально меняющие схему, разработанную сопредседателями, речи не идет. Главное – помочь сторонам найти сбалансированное политическое решение, которое позволит перейти к подготовке юридически обязывающих документов.

- Начальники генеральных штабов ВС России и США недавно встретились в Баку. Эта встреча была высоко оценена в политических и экспертных кругах Азербайджана. Отталкиваясь от того факта, что обе страны придают значимость статусу Азербайджана в регионе, возможно ли усиление сотрудничества Вашингтона и Москвы в вопросе нагорно-карабахского конфликта?

- Действительно, 16 февраля в столице Азербайджана состоялась встреча начальника Генштаба ВС России В.В.Герасимова и председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Дж.Данфорда, в ходе которой обсуждались вопросы антитеррористического сотрудничества двух стран, в частности, в регионе Ближнего Востока. Россия, США и Франция являются странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ – основной переговорной площадкой по нагорно-карабахскому урегулированию. В этом составе «тройка» сформировалась в 1997 году, и с тех пор ее работа строится на основе командного подхода. Уже говорил о совместных заявлениях на высшем уровне, направленных на стимулирование сторон к поиску компромиссных развязок по ключевым аспектам урегулирования. Налажено устойчивое взаимодействие по линии наших внешнеполитических ведомств. Наглядный пример – проведенный по инициативе Госсекретаря США после апрельских событий прошлого года армяно-азербайджанский саммит с участием Министра иностранных дел России и Госсекретаря по европейским делам МИД Франции, на котором рассматривались важные вопросы, связанные со стабилизацией ситуации в зоне конфликта. В свою очередь американский и французский сопредседатели были приглашены на завершающую часть вышеупомянутой встречи в Санкт-Петербурге. Все три сопредседателя активно взаимодействуют между собой. Регулярно посещая регион, они, как правило, выступают с единых позиций на переговорах с руководством Армении и Азербайджана. Полагаю, что такой командный подход является свидетельством того, как можно и нужно сотрудничать по вопросам преодоления международных конфликтов. Рассчитываю, что наше тесное взаимодействие по НКУ с Вашингтоном, как и с Парижем, будет продолжено.

- Как видит Россия участие Азербайджана в процессе евразийской интеграции? Желает ли Москва присоединения Баку к Евразийскому экономическому союзу?

- Возможное участие Азербайджана в процессе евразийской интеграции мы можем только приветствовать. За два года функционирования Евразийского экономического союза число его участников увеличилось с трех до пяти. Это подтверждает то, что Союз предоставляет государствам-членам значительные преимущества, которые можно получить, только имея доступ к общему экономическому пространству. Сегодня ЕАЭС – это емкий общий рынок c населением более 182 млн. человек, в рамках которого обеспечены «четыре свободы»: беспрепятственное перемещение товаров, услуг, капиталов и трудовых ресурсов. Отдельно стоит отметить выгоды от общей реализации внешнеэкономических интересов: отстаивать их в ходе контактов с третьими странами значительно эффективнее, находясь в составе столь мощного интеграционного объединения.