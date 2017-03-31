В России азербайджанец подозревается в ограблении крупной суммы денег

2017-03-31 11:30 | www.oxu.az | 3

Сотрудники уголовного розыска полиции в российском Красноярске задержали гражданина Азербайджана, который находился в федеральном розыске за грабеж, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Главное управление МВД России по Красноярскому краю.

В 2015 году в полицию обратился бизнесмен, который заявил, что подозреваемый с применением насилия похитил у него крупную сумму денег, а затем скрылся.

По факту возбуждено уголовное дело.

Н.О.