В России азербайджанец подозревается в ограблении крупной суммы денег
2017-03-31 11:30 | www.oxu.az | 3
Сотрудники уголовного розыска полиции в российском Красноярске задержали гражданина Азербайджана, который находился в федеральном розыске за грабеж, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Главное управление МВД России по Красноярскому краю.
В 2015 году в полицию обратился бизнесмен, который заявил, что подозреваемый с применением насилия похитил у него крупную сумму денег, а затем скрылся.
По факту возбуждено уголовное дело.
Н.О.