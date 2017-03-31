Энергооператор Азербайджана перешел на усиленный режим работы

2017-03-31 11:22 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В связи с нестабильными погодными условиями, в том числе сильным ветром, на территории Азербайджана, ОАО "Азеришыг" перешло на усиленный режим работы, сообщает ОАО в пятницу.

Согласно сообщению, в период нестабильной погоды территории, где есть вероятность аварий, полностью взяты под контроль.

"Во всех регионах, районах, поселках и высокогорных селах наши сотрудники работают в усиленном режиме, машины и механизмы приведены в состояние полной готовности. За последние годы в результате реконструкции и капитального ремонта распределяющей электросети были приняты меры по обеспечению беспрерывной подачи электроэнергии населению. Если где-либо возникнут проблемы в подаче энергии, сотрудники ОАО полностью готовы к их немедленному устранению", - сказано в сообщении.

В настоящее время на территории Азербайджана не наблюдается перебоев в энергообеспечении.

(Автор: Максим Цурков)