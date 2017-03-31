Азербайджанская нефть 30 марта выросла

2017-03-31 11:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 30 марта составила 53,87 доллара за баррель, что на 0,84 доллара больше показателя среды, сообщил Trend в пятницу источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 30 марта составила 53,08 доллара за баррель, что на 0,86 доллара больше предыдущей цены. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в четверг составила 49,15 доллара за баррель, что на 0,85 доллара больше предыдущей цены.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, в четверг составила 52,24 доллара за баррель, что на 0,84 доллара больше показателя среды.

(Автор: Максим Цурков)

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