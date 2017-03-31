Искусственный интеллект поможет людям красиво излагать мысли в MS Word

2017-03-31 11:37 | www.oxu.az | 3

Microsoft анонсировала панель «Корректор» для приложения Word из пакета Office 365. В ее работе применяются технологии искусственного интеллекта, что позволяет не только исправлять грамматические ошибки, но и давать рекомендации пользователям по улучшению стилистики текста.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на dgl.ru.

Панель «Корректор» работает подобно привычной функции «Правописание» и отображает список предложений по улучшению стиля. К примеру, слова maybe и basically («может быть» и «в основном») будут помечены как вносящие неуверенность в том случае, если их можно удалить без потери смысла.

На первый взгляд алгоритм кажется простым, но Word не просто находит слова из определенного списка. Например, слово really («действительно») будет отмечено, если встретится в составе выражения вроде «действительно хорош».

В таком случае лучше написать просто «хорош», и Word на это укажет. Если же автор задает вопрос «Действительно?», то программа поймет, что без этого слова не обойтись и не будет предлагать правку.

Панель «Корректор» пришла на смену стандартной панели проверки орфографии и вызывается так же – по нажатию на F7 или из контекстного меню к подчеркнутому слову.

Потенциальные грамматические ошибки Word подчеркивает двойной синей линией, а стилистические недочеты – желтым пунктиром. Помимо предложений по замене слов, в «Корректоре» для наглядности целиком приводятся проблемные предложения, а также сопутствующие правила грамматики и пунктуации.

Первыми доступ к новой функции получили участники программы Office Insider. Панель «Корректор» доступна в Word из Office 356 начиная с версии 16.0.7409.1000.

Разработчики Office и других продуктов Microsoft в последнее время активно внедряют функции, в основе которых лежат интеллектуальные алгоритмы. Так, в 2014 году в Skype появился машинный перевод речи на лету, основанный на технологии глубоких нейросетей. В 2016 году в Office добавили функцию «Интеллектуальный поиск», которая находит словарные определения и энциклопедические справки.

A.C.

