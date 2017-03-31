В Казахстане из-за поломки спутника остановилась работа ТВ-операторов

2017-03-31 11:40 | www.trend.az | 3

Нештатная ситуация произошла с космическим аппаратом KazSat-2, в результате временно потеряно управление спутником, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на министерство оборонной и аэрокосмической промышленности.

По информации ведомства, инцидент произошел в 08.22 по времени Астаны.

По состоянию на 31 марта, ресурсами космического аппарата KazSat-2 пользуются 13 операторов связи и телевещания Республики Казахстан, работа которых в настоящее время приостановлена.

"На данный момент специалистами Республиканского центра космической связи ведутся все необходимые мероприятия по скорейшему восстановлению штатной эксплуатации спутника и работы сетей операторов связи и телерадиовещания", — прокомментировали в министерстве, отметив, что обо всех проводимых мероприятиях будет сообщено дополнительно.

Космический аппарат KazSat-2 запущен на геостационарную орбиту (ГСО) 16 июля 2011 года с космодрома "Байконур". Спутник связи и вещания создан по заказу АО "РЦКС" российским предприятием ФГУП "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" совместно с компанией Thales Alenia Space (Италия).

При создании КА KazSat-2 в системе ориентации и стабилизации были применены приборы производства SODER и Astrium (Франция).

Спутник KazSat-2 предназначен для предоставления услуг электронного правительства, телерадиовещания, телефонии, передачи данных, услуг мультимедиа, подвижной связи. Зона его обслуживания включает всю территорию Республики Казахстан, страны Центральной Азии, северо-запад Китая, Монголии, центральную часть России, страны Закавказья, часть Украины и Белоруссии. Первый казахстанский спутник связи "КазСат-1", построенный российским ГКНПЦ имени Хруничева по заказу Казкосмоса и запущенный на орбиту в 2006 году, полностью потерял свою работоспособность и не отвечал ни на какие команды в ночь на 26 ноября 2008 года.